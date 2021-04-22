Цхинвал, , 15:54 — REGNUM Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев доложил президенту республики Анатолию Бибилову, что в страну скоро должны поставить 2 тыс. доз вакцины «Спутник V». Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба главы государства.

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«На сегодняшний день найден поставщик российской вакцины «Спутник V». Переговоры находятся на заключительном этапе. Первая партия будет составлять 2000 доз», — Тотчиев.

Он уточнил, что осталось решить ряд технических вопросов, на которые потребуется около двух недель, после этого вакцину привезут в республику.

Сообщается, что Бибилов отметил большой интерес у жителей Южной Осетии к российской вакцине и поручил Тотчиеву ускорить сроки её поставки.

Стоит отметить, что, по последним данным, в Южной Осетии за время пандемии выявили 3296 носителей коронавируса. Победили инфекцию 2957 человек.