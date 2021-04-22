Киев, , 15:47 — REGNUM Заявления властей Украины о том, что страна планирует отсоединиться от энергосистем России и Белоруссии в 2023 году и «переподключиться» к европейской системе — это «откровенная профанация и политическая спекуляция», заявил журналистам 22 апреля украинский эксперт по вопросам энергетики, член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Эксперт прокомментировал заявление компании «Укрэнерго», которая подсчитала, что интеграция энергосистемы в ENTSO-E (европейская энергосистема) и обеспечение надежности электроснабжения приграничных восточных регионов требует инвестиций в размере 66 млрд грн (около 2,5 млрд долларов).

Корольчук подчеркивает, что ранее на Украине никто даже и не считал, во сколько обойдется присоединение к энергосистеме ЕС, и уж точно никто на Западе не планирует давать Киеву деньги на такие «интересные» проекты. Специалист подчеркивает, что если формально присоединения состоится, то это «вылезет боком» для населения Украины, которое будет вынуждено заплатить не просто рыночные тарифы на электроэнергию, а за все проблемы и недоработки рынка электроэнергии.

«И в таком случае тариф для населения будет приближаться к уровню 7−8 грн за кВт-час. Кто сможет в бедной стране оплачивать такой тариф?», — задается он риторическим вопросом, напоминая, что сейчас тариф составляет 1,68 грн за кВт-час и многие не могут оплачивать даже такую цену.

Резюмируя, эксперт отмечает, что на Украине обычно ENTSO-E подают как своего рода «электроэнергетический рай» и «тарифную панацею для потребителей», но в реальности это не так.

«Все с точностью до наоборот. Энергосистема Украины получит комплекс новых проблем, а население — более высокие тарифы… Энергосистема Украины будет сразу в проигрышной позиции по сравнению с европейской энергосистемой и с честью займет там место даже не младшего брата, а наемного работника без права голоса», — резюмировал член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий.

ИА REGNUM напоминает, что в 2021 году власти Украины не раз заявляли о том, что в 2023 году страна подключится к европейской энергосистеме, а сейчас продолжается соответствующая техническая подготовка к этому шагу. Заявления из Киева делают на фоне того, что минувшей зимой Украине удалось избежать масштабного энергетического кризиса только благодаря закупкам электроэнергии в России.