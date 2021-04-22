Челябинск, , 15:37 — REGNUM В Челябинске ищут убийцу предпринимателя, нападение на которого было совершено утром 31 декабря. Об этом сообщает областное управление СКР.

Мужчина был обнаружен в магазине «Игрушки» на улице Цвиллинга с ранением головы. Его доставили в больницу и там он скончался.

Следователи считают, что преступление совершил гражданин, которому на вид 35−40 лет. На сайте областного управления СКР размещена фотография подозреваемого. Следователи просят откликнуться граждан, которые узнали этого гражданина.