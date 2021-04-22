Джакарта, , 15:36 — REGNUM Министерство здравоохранения Индонезии отметило, что более ста граждан Индии прибыли в страну, сообщает CNN Indonesia.

В министерстве выразили обеспокоенность по поводу прибытия 135 граждан Индии в последние несколько дней.

Минздрав продолжит следить за развитием условий и состоянием тех, кто в настоящее время проходит пятидневный карантин в столице Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, в Индонезии за последние 24 часа выявили 6243 новых случая заражения SARS-CoV-2.

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