Москва, , 15:36 — REGNUM Российский рубль 22 апреля днем укрепляется в парах с иностранными валютами на Московской бирже, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Доллар стоит 75,93 руб. и может двигаться в пределах 75,75−76,50 руб. сейчас и в границах 75,50−77,50 среднесрочно. Евро стоит 91,42 руб. и сохраняет за собой рамки движения 91−93 руб.

Инвесторы уже учли в котировках выступление президента Владимир Путина 21 апреля, внимание переключается на завтрашнее заседание Центробанка и его вероятное решение поднять ключевую ставку.

Конкретно для экономики и рубля в этом мало позитивного, так как экономическая система слаба, и растущая ставка не позволит стимулировать потребление. Однако интересы ЦБ в другом.

Локальное снижение курса доллара на мировом валютном рынке сейчас помогает рублю», — считает эксперт.

Читайте также: Рубль предпринимает попытки роста