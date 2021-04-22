Майкоп, , 15:35 — REGNUM Адыгея получит 1,4 млрд рублей дополнительно из Резервного фонда Правительства РФ на строительство дороги в обход Майкопа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы Республики Адыгея. Правительство РФ утвердило для регионов распределение дополнительных средств на строительство и реконструкцию автодорог. Решения были приняты Правительством РФ после одобрения Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке Владислава Резника («Единая Россия»).

Строительство дороги Фото Алексея Гусева

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подчеркнул значимость поддержки федерального центра, которая способствует развитию дорожной инфраструктуры республики и напомнил, что эффективное выполнение задач нацпроекта в 2020 году позволило Адыгее досрочно выполнить показатели нацпроекта на 2021 год и приступить к реализации планов нацпроекта на 2022 — 2023 годы.

«Как подчеркнул в послании президент РФ Владимир Путин, приоритетами станут автомобильные дороги, обходы городов. Одним из подтверждений выполнения этой задачи является выделение дополнительных средств, в том числе для нашей республики на строительство дороги в обход Майкопа. Такая поддержка позволяет нам ускоренными темпами выполнять поставленные президентом РФ задачи по совершенствованию дорожной сети республики и строить важные для региона объекты. Среди них — дорога в обход Майкопа. Этот дорожный объект значительно расширит транспортные возможности региона, разгрузит республиканскую столицу от транзитного потока, большегрузов, а также повысит ее инвестиционную привлекательность, улучшит экологию города», — прокомментировал Мурат Кумпилов.

Общая протяжённость автодороги в обход Майкопа составляет 27 км. В рамках первой очереди, введенной в 2009 году, было проложено около 9 км. Протяженность второй очереди с тремя мостовыми сооружениями составляет 10,4 км (от автодороги Майкоп-Усть-Лабинск-Кореновск до автомобильной дороги Майкоп-Гиагинская-Псебай-Зеленчукская-Карачаевск), третьей — 7,5 км. Ранее на строительство дороги в обход Майкопа было утверждено выделение средств из федерального бюджета: в 2021 году — 600 млн рублей, в 2022 году — 1,6 млрд рублей, в 2023 году — 1,4 млрд рублей. С учётом дополнительно выделенных средств на строительство этой дороги в 2021 году будет направлено 2 млрд рублей федеральной поддержки.

«Дополнительные средства выделены для ускорения достижения целевых показателей региональных программ, предусматривающих осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития страны проектов. Автодорога в обход Майкопа входит в число таких проектов. Напомню, развитие сети дорог в регионах входит в перечень первоочередных задач, поставленных Президентом РФ. Руководство Адыгеи эти задачи успешно выполняет, в том числе в рамках исполнения нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», — отметил депутат Госдумы Владислав Резник.

Вопросы продолжения строительства автодороги в обход Майкопа, ремонтом автодороги «Адыгейск — Бжедугхабль», а также возведения дорожных развязок в Тахтамукайском районе на трассе «Краснодар-Верхнебаканский», являющейся кратчайшим путем к Черноморскому побережью и Крыму, обсуждались на встрече главы Адыгеи с заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным в январе 2021 года. Марат Хуснуллин поддержал стратегические инициативы главы Адыгеи.