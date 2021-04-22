Адыгея получит ещё 1,4 млрд рублей на строительство дороги в обход Майкопа
Майкоп, 22 апреля, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Адыгея получит 1,4 млрд рублей дополнительно из Резервного фонда Правительства РФ на строительство дороги в обход Майкопа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы Республики Адыгея. Правительство РФ утвердило для регионов распределение дополнительных средств на строительство и реконструкцию автодорог. Решения были приняты Правительством РФ после одобрения Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке Владислава Резника («Единая Россия»).
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подчеркнул значимость поддержки федерального центра, которая способствует развитию дорожной инфраструктуры республики и напомнил, что эффективное выполнение задач нацпроекта в 2020 году позволило Адыгее досрочно выполнить показатели нацпроекта на 2021 год и приступить к реализации планов нацпроекта на 2022 — 2023 годы.
Общая протяжённость автодороги в обход Майкопа составляет 27 км. В рамках первой очереди, введенной в 2009 году, было проложено около 9 км. Протяженность второй очереди с тремя мостовыми сооружениями составляет 10,4 км (от автодороги Майкоп-Усть-Лабинск-Кореновск до автомобильной дороги Майкоп-Гиагинская-Псебай-Зеленчукская-Карачаевск), третьей — 7,5 км. Ранее на строительство дороги в обход Майкопа было утверждено выделение средств из федерального бюджета: в 2021 году — 600 млн рублей, в 2022 году — 1,6 млрд рублей, в 2023 году — 1,4 млрд рублей. С учётом дополнительно выделенных средств на строительство этой дороги в 2021 году будет направлено 2 млрд рублей федеральной поддержки.
Вопросы продолжения строительства автодороги в обход Майкопа, ремонтом автодороги «Адыгейск — Бжедугхабль», а также возведения дорожных развязок в Тахтамукайском районе на трассе «Краснодар-Верхнебаканский», являющейся кратчайшим путем к Черноморскому побережью и Крыму, обсуждались на встрече главы Адыгеи с заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным в январе 2021 года. Марат Хуснуллин поддержал стратегические инициативы главы Адыгеи.