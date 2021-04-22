Самара, , 15:59 — REGNUM Сотрудницу бюро технической инвентаризации обвинили в получении взятки в Самаре. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

По версии следствия, в феврале прошлого года фигурантка уголовного дела получила от гражданина 65 тысяч рублей. Следователи считают, что за это она должна была изготовить технические паспорта на объекты недвижимости с ложной информацией о ранее проведенной перепланировке жилых помещений для ее узаконивания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области экс-начальника отдела ГИБДД обвинили в получении взятки.