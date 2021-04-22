Новосибирск, , 15:34 — REGNUM В этом году ограничения на просмотр парада Победы для новосибирцев не предполагаются. Об этом сообщила вице-мэр города Анна Терешкова.

«Традиционно пройдёт военный парад на площади Ленина в 10:00. В этом году для горожан ограничения на просмотр парада не предполагаются, но мы всех убедительно просим, по возможности, оставаться дома, но если вы решите посмотреть парад на площади Ленина, то просим вас соблюдать масочный режим, — написала Терешкова на своей странице в социальной сети Facebook. — Также хочу сообщить, что в этом году не будет праздничного концерта и фейерверка на площади Ленина. Спасибо за понимание».

Как сообщило ИА REGNUM, ранее в администрации Новосибирска уточнили, что в параде Победы будут задействованы более 50 единиц военной техники, шесть единиц авиационной техники, 2112 военнослужащих, юнармейцев и кадетов. Наблюдать за парадом с трибун смогут только ветераны и их сопровождающие. Горожанам же рекомендовали наблюдать за парадом дома с экранов телевизоров, в социальных сетях и на сайтах СМИ.

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