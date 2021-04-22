Таллин, , 15:34 — REGNUM Почти в 13 с лишним раз выросло за последние годы финансирование за счет государственного бюджета Эстонии информационной деятельности антироссийского характера и пропаганды военного блока НАТО. Об этом известная эстонская правозащитница Лариса Семенова сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

Так, если до 2018 года Эстония израсходовала на инфодеятельность всего 60 000 евро, то к 2021 году она потратила на якобы борьбу с дезинформацией и пропагандой России уже более 3 млн евро — свыше 800 000 евро в год.

«Ни для кого не новость, что в Эстонии не осталось независимых, практически не ангажированных, источниковинформации на русском языке», — заявила она и в качестве примера такой необъективности привела инфопортал Propastop, который, как сообщает он сам, «нацелен на обеспечение безопасности информационного пространства Эстонии». И уточняет, в чем это выражается — «на отражение интенсивной пропаганды и информационных атак из России».

На деле эта организация занимается откровенной пропагандой военного блока НАТО и предвзятой критикой России. Немалую часть инфоматериалов этой организации занимают поиски якобы «пятой колонны» Кремля в Прибалтике. Ангажированность и необъективность инфоматериалов портала отмечают как эксперты-журналисты, так и сами читатели.

Критикуя утверждения его основателей, что «Propastop — это независимый блог. Им руководят добровольцы, многие изкоторых входят в Кайтселийт Эстонии (добровольное ополчение — прим. ИА REGNUM)», Семенова сообщила, что Кайтселийт полностью подчиняется министерству обороны и финансируется за счет государственных денег. Поэтому ни о какой независимой позиции не может быть и речи.

«Откуда же поступают основные средства в эту «добровольную» организацию? К примеру, в 2019 году основной доходорганизации составлял более 40 с половиной млн евро, из которых 39 с половиной млн евро поступили из нашеговсенародного бюджета», — заявила Семенова.

Так что за пропагандистов-блогеров можно не волноваться, подытожила свои размышления эстонская правозащитница, их работа хорошо оплачивается за счет народного бюджета.