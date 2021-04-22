Рига, , 15:32 — REGNUM Открывшийся после реновации молочный павильон на Рижском центральном рынке переформатирован из продовольственного в рынок промтоваров, таким положением недовольны многие рижане и гости столицы Латвии. Об этом сообщил Latvijas Avize со ссылкой на комментарии в социальных сетях.

«Стиль барахолки 90-х годов», «архаичная азиатская эстетика», — так высказываются об интерьере павильона его критики. Рихардс Олупс заявил: «Самое печальное в том, что раньше я рекомендовал иностранцам центральный рынок как интересное зрелище. Судя по фотографиям павильона, теперь рекомендовать нельзя». Такие перемены пользователи соцсетей Латвии назвали «удручающими».

Издание подтвердило, что торговые точки в молочный павильон перебрались из большого торгового центра «Титаник», где продавались в основном промтовары из Турции, Китая и России. Одна из продавщиц подтвердила, что переехала в молочный павильон из «Титаника» и довольна своим новым местом. Эта женщина продает верхнюю одежду и обувь.

Переезд согласован со столичными властями и связан с тем, что торговый центр будет снесен из-за строительства на его месте путей нового железнодорожного сообщения Rail Baltic.

Пока торговый центр «Титаник» все еще открыт, но он полупустой и его покидают арендодатели. Полупустым стоит и молочный павильон, где мало продавцов и еще меньше покупателей, сообщило издание.