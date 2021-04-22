Санкт-Петербург, , 15:42 — REGNUM В 35-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС в Санкт-Петербурге почтут память погибших во всех радиационных катастрофах и установят закладной камень в честь создания Аллеи ликвидаторов-чернобыльцев на территории парка имени академика Сахарова. О программе памятных мероприятий, включающей более 60 событий, рассказали 22 апреля в городском комитете по социальной политике.

В полдень 26 апреля с Петропавловской крепости полуденный выстрел из пушки будет посвящен жертвам радиационных аварий и катастроф. В парке академика Сахарова пройдет митинг и церемония возложения цветов к памятнику чернобыльцам. Также состоится научно-практическая конференция «Чернобыль — 35 лет спустя», концерты, тематические встречи, спортивные турниры, уроки мужества и другие мероприятия.

По состоянию на 1 апреля 2021 года, в Санкт-Петербурге состоит на учете 5099 граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы, в том числе 1482 человека являются инвалидами или гражданами, получившими лучевую болезнь, а 2006 человек — участниками ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в 1986—1990 годах.

«В Санкт-Петербурге в настоящее время активно работают несколько общественных организаций, которые не только занимаются сохранением памяти о тех событиях, но и защищают интересы инвалидов и участников ликвидации, регулярно поднимают вопросы об изменении действующего законодательства в части реализации их льгот. Город оказывает содействие, но решение вопросов возможно только путем внесения изменений в действующее федеральное законодательство», — отметил председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков.

Основные льготы и выплаты для бывших ликвидаторов установлены на федеральном уровне. За счет средств бюджета Санкт-Петербурга им предоставлено право на приобретение единого именного льготного билета на общественном транспорте, льготный проезд в автобусах пригородного сообщения и льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг.