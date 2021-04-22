Вашингтон, , 15:37 — REGNUM К 2050 году Соединенные Штаты собираются прекратить вредные выбросы в атмосферу, однако страна не может справиться с проблемой изменения климата в одиночку. Об этом 22 апреля заявил американский президент Джо Байден в ходе открытия организованного США международного саммита по климату.

«Я консультируюсь с экспертами и вижу потенциал для более процветающего и справедливого будущего. Наука безошибочна. Наука бесспорна, и цена бездействия постоянно растет», — сказал он, говоря про важность борьбы с изменением климата.

Также Байден выступил с призывом к тому, чтобы принять более решительные меры «для создания экономики, которая будет не только более процветающей, но и более здоровой, справедливой и чистой для всей планеты».

Кроме того, американский президент указал, что США собираются к 2050 году прекратить вредные выбросы в атмосферу, но не способны справиться с проблемой изменения климата в одиночку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал своего американского коллегу Джо Байдена возобновить диалог с КНДР.