Ульяновск, , 15:30 — REGNUM В Ульяновской области пункты вакцинации от COVID-19 действуют не только в учреждениях здравоохранения, но также в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) и на почте. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

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Пункты прививок от COVID-19 в Ульяновске работают в МФЦ, а также на Главпочтамте. Иммунизацию здесь проводят в будни для всех желающих после осмотра врачей.

Напомним, записаться на вакцинацию можно также при обращении в поликлинику или к участковому терапевту. Электронный сертификат о получении прививка выдаётся гражданам, записавшимся через портал госуслуг.

Напомним, на 21 апреля в Ульяновской области прививку от COVID-19 сделали более 83 тыс. жителей региона, в том числе двумя компонентами — около 50 тыс. жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 52 740 случаев заражения коронавирусом, выздоровели почти 95% пациентов.

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