История вопроса

Власти Чехии 17 апреля 2021 года объявили о высылке 18 российских дипломатов из-за подозрения в причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. По данным СМИ, чешские правоохранители считают, что ко взрывам боеприпасов в Врбетице якобы причастны российские граждан Александр Петров и Руслан Боширов, которых уже объявили в розыск. Это те самые Петров и Боширов, которых британские спецслужбы обвиняют в неудачной попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском городе Солсбери в марте 2018 года. Высланных российских дипломатов в Чехии назвали "офицерами СВР и ГРУ". Также власти Чехии запретили российской госкорпорации "Росатом" участвовать в тендере на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы". Российская сторона назвала все обвинения со стороны Чехии абсурдными и выслала 20 чешских дипломатов. Чешские власти просят другие страны Евросоюза проявить солидарность и также высылать российских дипломатов.