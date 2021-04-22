Прага, 22 апреля 2021, 15:30 — REGNUM В Праге усилили охрану здания посольства России, сообщила 22 апреля представитель правоохранительных органов республики Эва Кропачова.
«Полиция усилила охрану территории посольства России», — сказала она.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек назвал «размолвкой» дипломатический конфликт между Москвой и Прагой. Кроме того, он попросил союзников по НАТО «оказать практическую помощь парализованному чешскому посольству в Москве».
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