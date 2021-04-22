Стокгольм, , 15:38 — REGNUM 22 апреля на страницах шведской газеты Svenska Dagbladet была опубликована редакционная статья под заголовком «Путин врет о угрозах в адрес России». В своем материале журналист Клаес Ардвидссон поделился своими соображениями по поводу состоявшегося 21 апреля послания президента России Владимира Путина обеим палатам российского парламента.

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Отмечается, что речь Путина была посвящена в основном внутренним проблемам России.

«Все будет хорошо. Россия будет модернизироваться при сохранении русских традиционных ценностей и семьи в качестве своей основы. Путин пообещал увеличение поддержки семьям с детьми и беременным женщинам. Но достаточно ли это?» — написал Ардвидссон.

Далее журналист отметил, что реально располагаемые доходы населения России сокращаются с 2013 года. В 2020 за «скупо установленной» чертой бедности оказался еще один миллион россиян, что идет вразрез с роскошной жизнью и коррупцией, обличаемую «лидером оппозиции» Алексей Навальный, о котором Путин не сказал ни слова, отметил Ардвидссон.

Про конфликт на Украине Путин тоже предпочел не вдаваться в подробности.

«Мы должны иметь дело с реальной Россией, а не той реальностью, в которую мы, как того хочет Путин, должны поверить. Так что, да. Давайте вступать в НАТО. Это послужит четким сигналом о политике Швеции в области безопасности — это будет контрастировать с теми недавними за последние дни ссорами в Риксдаге о том, ясна или нет сегодняшняя политика (в области безопасности — прим. ИА REGNUM). Очевидно, что нет, не ясна. И это плохо», — заключил Ардвидссон.