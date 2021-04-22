Рига, , 15:28 — REGNUM Информационная кампания в Латвии, посвященная защите от эпидемии коронавируса, практически не обращает внимание на крупнейшее нацменьшинство страны. Об этом сообщил delfi.lv в материале «На русском — только по запросу. Что не так с информированием русскоязычных жителей о вакцинации».

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Сообщается, что, согласно национальному законодательству, рассылать инфоматериалы на ином, кроме латышский, языке можно только после соответствующего запроса со стороны иноязычного жителя страны.

Кроме того, инициатива Бюро по вакцинации Латвии издать инфобюллетень на русском языке натолкнулась на еще одну преграду — в Латвии нет регистра, из данных которого можно узнать, к кому из жителей можно обращаться на русском языке. А без согласия такого лица отправлять ему иноязычные инфоматериалы нельзя.

Как следствие, существующий уже не первое десятилетие в Латвии конфликт между борьбой за сохранение главенствующей роли латышского языка и необходимостью информирования русскоязычного населения привел к тому, что большая часть жителей Латвии вообще не была охвачена деятельностью Бюро вакцинации.

Инфокампания по вакцинации от COVID-19 признана в Латвии неудачной именно по этой причине. Чтобы добиться роста темпов вакцинации, говорить о прививках с жителями нужно на их родном языке, в том числе — и на русском, утверждают специалисты по коммуникации. Однако правовые нормы, защищающие использование государственного языка, не допускают этого.