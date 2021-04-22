Киев, , 15:28 — REGNUM Нынешняя история преследований политических экспертов на Украине напоминает знаменитое «дело грибников» при президенте Леониде Кучме, которое на поверку оказалось такой же фальсификацией и сильно ударило по имиджу украинской власти. Такое мнение 22 апреля выразил политический обозреватель Евгений Василевский, комментируя последние политические события на Украине и их последствия.

Эксперт напоминает, что ранее политический эксперт Юрий Дудкин, обвиняемый властью в государственной измене из-за критических комментариев в СМИ, вышел на свободу из СИЗО после того, как днем ранее депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь"Виктора Медведчука внесли за него залог в сумме 2 млн грн.

Он напомнил, что «дело грибников» случилось в конце 90-х в Черниговской области Украины, когда пост президента занимал Леонид Кучма.

«Военные пенсионеры собирались вместе, выпивали и ругали власть. Каким-то образом они попали в поле зрения местного управления СБУ. И бравые силовики возжелали себе звездочек на погоны за то, что разоблачили «попытку антиконституционного переворота, задержали пенсионеров и стали «колоть». Внешне все выглядело так, будто черниговские сбушники действительно разоблачили опасный заговор с целью свержения власти. План захвата танков в одной из воинских частей, затем поход на Киев, карты с обозначенными тайниками с оружием и т. д… Но журналисты быстро обнаружили сразу массу нестыковок. Самым апофигеем стала карта с отметками, которую сбушники выдавали за расположение схронов с оружием. Но вредные журналисты докопались, что на самом деле на карте обозначены месторождения опят и маслят в лесах региона», — напомнил Василевский суть резонансного дела.

Эксперт отмечает, что с учетом того, что эксперт Юрий Дудкин — также военный пенсионер, капитан первого ранга в отставке, налицо четкие параллели с той ситуацией.

«Если вся громадная государственная машина во главе с президентом Зеленским воюет против военного пенсионера. Если грозная СБУ с грозной генпрокуратурой сочиняют уголовное дело, которое уже в первом приближении оказывается шитым «белыми нитками», простые люди будут воспринимать такую власть как посмешище… И именно в этом главная угроза для власти во главе с Зеленским. Потому что ситуация, когда власть обвиняет человека в таком серьезном преступлении как «государственная измена», а на деле все это оказывается высосанными из пальца фантазиями — это изначально проигрышный сценарий. И главный проигравший — это власть, хорошо бы Зеленскому и компании это понять», — считает политолог.

Резюмируя, эксперт отметил, что в этой истории есть не только проигравшие, но и победители — соратники Виктора Медведчука из ОПЗЖ, которые собрали в несли залог за эксперта.

«Они в данном случае не просто на деле доказали «своих не бросаем». Заступиться за человека, которого несправедливо упрятали за решетку — это выступить на стороне справедливости», — резюмировал специалист.

ИА REGNUM напоминает, что Дудкин, который ранее был известен жесткой критикой в отношении украинской власти, в конце февраля был задержан сотрудниками СБУ по обвинению в государственной измене. На брифинге после освобождения политолог заявил, что будет продолжать высказывать свою точку зрения в отношении действующей власти и тех негативных, деструктивных процессов, которые происходят в стране. После освобождения эксперта власти Украины избегают комментариев по этой теме.