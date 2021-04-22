Ростов-на-Дону, , 15:27 — REGNUM В Ростовской области ожидается резкое ухудшение погодных условий. Объявлено штормовое предупреждение, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 22 апреля.

Так, в ближайшие часы на Дону пройдут сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом. Порывы ветра будут достигать 20−22 метров в секунду. Непогода продержится до утра 23 апреля.

Согласно ежедневному гидрометеорологическому бюллетеню по Ростовской области, составленному специалистами Ростовского гидрометцентра, в ряде территорий частые интенсивные или продолжительные дожди вызвали переувлажнение верхних слоёв почвы.