Стокгольм, , 22:13 — REGNUM Правительство Швеции не предприняло достаточных усилий для предотвращения насилия со стороны мужчин в отношении женщин. Мужчины, которым суд запретил приближаться к пострадавшим от них женщинам, должны носить электронные браслеты. Однако кабинет министров всерьез намерен решать проблему насилия. Об этом вечером 21 апреля в эфире телеканала SVT заявила министр по вопросам гендерного равенства Мэрта Стеневи.

Министр отметила, что после недавних случаев насилия в отношении женщин она выступает за ужесточение наказаний за грубые нарушения прав женщин. Она будет выступать за установление практики ношения электронных браслетов мужчинами, которым были выписаны судебные предписания, запрещающиеся приближаться к женщинам.

«Пока у нас мужья убивают от 15 до 25 женщин каждый год, остается только констатировать, мы приложили недостаточно усилий», — завила министр, отметил, что новые законодательные инициативы по данному вопросу могут быть готовы уже к лету.

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