Луганск, , 15:31 — REGNUM Западные страны привыкли закрывать глаза на геноцид русскоязычного населения Украины. Об этом заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник 22 апреля во время видеообращения, которое транслировалось на форуме «Единство русских: защита прав и свобод» в Донецке.

«Сегодня у нас есть возможность обсудить острую для Донбасса тему — защита прав и свобод русского народа. Это особо важно в условиях политики двойных стандартов на Западе, где привыкли закрывать глаза и тем самым одобрять геноцид русскоязычного населения на Украине», — сказал политик.

Он отметил, что в течение семи лет мировое сообщество игнорирует многочисленные преступления, которые совершают власти Украины против жителей Донбасса.

Пасечник добавил, что антироссийская политика проводится все 30 лет существования Украины.

«Все эти годы на Украине активно происходит героизация нацизма, искажение истории, отречение от собственной культуры, уничтожение идентичности. Но, несмотря на все попытки нас подавить, мы каждый день боремся за свои права и принципы», — подытожил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пасечник принял участие в церемонии гашения совместного почтового блока ДНР и ЛНР, посвящённого полумиллионному паспорту России, выданному в Донбассе.

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