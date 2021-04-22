Луганск, 22 апреля 2021, 15:31 — REGNUM Западные страны привыкли закрывать глаза на геноцид русскоязычного населения Украины. Об этом заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник 22 апреля во время видеообращения, которое транслировалось на форуме «Единство русских: защита прав и свобод» в Донецке.
Он отметил, что в течение семи лет мировое сообщество игнорирует многочисленные преступления, которые совершают власти Украины против жителей Донбасса.
Пасечник добавил, что антироссийская политика проводится все 30 лет существования Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пасечник принял участие в церемонии гашения совместного почтового блока ДНР и ЛНР, посвящённого полумиллионному паспорту России, выданному в Донбассе.
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