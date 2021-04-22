Москва, , 15:26 — REGNUM Послание президента России Владимира Путина 2021 года носит ярко выраженный социальный характер. Оно уникальное в этом смысле, потому что что минимальное количество времени было уделено внешней политике и максимум целям по социальным проблемам, заявил корреспонденту ИА REGNUM президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов.

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«Первое с чего начал Путин — это постковидная реальность, с очевидностью подтверждая, что пандемия не завершилась и не одна наша страна стоит перед этой серьёзной реальностью, но из нее нужно выходить и выходить именно через вакцинацию.

И тут же появляется первое поручение губернаторам — взять под контроль и сделать всё, чтобы вакцинация стала делом естественным и нестрашным. Потому что это единственный способ всей страной преодолеть серьезные опасности этой новой инфекции. Пока опасность велика .

Второе — очень много внимания было уделено помощи нуждающимся слоям населения, особенно там, где есть маленькие дети, где есть недостаток финансирования семьи, где неполные семьи. Удивительно, что президент ничего не сказал о пенсионерах в это раз.

Вполне возможно, что эта забота оставлена на лето в преддверии выборов. Предполагаю, что оставлено, чтобы еще раз вернуться к разговору о социальной ответственности государства перед выборами и таким образом взбодрить людей старшего поколения.

Ещё важно то, что послание было с минимальной долей агрессии, то есть президент слегка пожурил некие силы, которые активно пытаются противодействовать нашей стране, но е стал развивать эту тему дальше, сказав, что караван все равно будет идти.

То есть послание имело социальную направленность, не агрессивность, мягкость. Я обратил внимание, что обращение было в стиле разговора. Было такое ощущение, что президент внутри себя с кем-то разговаривает, представляя свое слушателя. Поэтому разговор был достаточно теплый, послание было в теплых тонах», — высказал свое мнение Алексей Куртов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 21 апреля выступил с 17-м ежегодным посланием Федеральному собранию. Большой блок был посвящён социальным вопросам.

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