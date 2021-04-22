Стокгольм, , 15:34 — REGNUM Министр Швеции по вопросам окружающей среды Пер Болунд будет представлять Швецию на саммите по климату, на который президент США Джо Байден пригласил его ранее на этой неделе. Об этом 22 апреля сообщила радиостанция Sveriges Radio.

Болунд примет участие в круглом столе, организованном спецпредставителем президента США по климату Джоном Керри. Когда в конце марта был представлен список приглашенных на встречу, Швеция в списке не упоминалась. Однако среди приглашенных числились премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг и премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

В свою очередь Болунд дал понять, что Джон Керри был «предельно ясен», что причина, по которой Швеция изначально не была приглашена на встречу, заключалась вовсе не в том, что Соединенные Штаты считают, что Швеция «отстает в вопросах климата».

Напомним, что саммит по климату, организуемый президентом США Джозефом Байденом, пройдет 22−23 апреля.