22 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

В белгородских соцсетях начали появляться фотографии объявлений о поощрении сотрудников предприятий за вакцинацию от COVID-19. Пользователи с интересом наблюдают — кто из работодателей окажется щедрее.

Юлия Пёрышкина, , 16:09 — REGNUM В белгородских соцсетях начали появляться фотографии объявлений о поощрении сотрудников предприятий за вакцинацию от COVID-19. Пользователи с интересом наблюдают — кто из работодателей окажется щедрее. ИА REGNUM публикует комментарии белгородцев.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

Первое объявление появилось в сети 21 апреля от имени якобы ООО «ТП Белогорье». В тексте говорится, что работников организации, являющихся членами профсоюза и сделавших прививку от COVID-19 в период с 19 апреля по 31 мая 2021 года, «ожидает денежное поощрение в размере 1000 рублей». Желающих просят обращаться в отдел кадров.

«Ну, всё лучше, чем грозить увольнением», — считает Otarry.

Пользователи согласны, что это хорошая мотивация, но, наверное, обидно тем, кто привился ранее.

«Отгул бы ещё на следующий день. На случай краткосрочной реакции с повышением температуры», — предлагает Rattus Nocivis.

Вакцинация от коронавируса

22 апреля в соцсетях выложили объявление, принадлежащее якобы АО «Борисовский завод мостовых металлоконструкций им. В. А. Скляренко». В приказе директора №298 указано, что в целях предупреждения вспышки заболевания работников на предприятии будет организована вакцинация.

«Поощрить каждого работника предприятия, добровольно привившегося вакциной от COVID-19 в срок до 1 июня 2021 года, в размере двух тысяч рублей за каждый этап вакцинирования. Поощрительную выплату произвести по факту получения документа о вакцинации и предоставления данного документа в медицинский пункт предприятия», — говорится в тексте объявления.

«Наконец-то, хоть кто-то понял, что, чтобы что-то получить (а это отсутствие коллектива по причине болезни), надо что-то дать (в масштабах предприятия этот расход — только экономия», — уверен пользователь А. А.

«Это, кстати, вполне экономически оправданный шаг. Потери от ушедших на больничный, не говоря уже о смерти работников, будут намного больше. Так что они очень даже молодцы», — поддерживает Viadimir T.

«А если этим заниматься на постоянной основе, можно хорошую прибавку заработать и кучу антител», — смеётся Roman Bugaev.

На сообщения о принудительной вакцинации работников ещё 19 апреля вынужден был обратить внимание департамент здравоохранения области. В ведомстве подчеркнули, что в соответствии с действующим законодательством вся медицинская помощь, в том числе вакцинация, оказывается на добровольной основе. Однако педагоги, медики, работники сферы услуг «в виду своей профессиональной деятельности входят в группу риска и, согласно приказу Минздрава России, относятся к приоритету 1-го уровня обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции».

Вакцинация Rk.gov.ru

«Также сообщаем, что анализ крови на антитела к вирусу SARS-CoV-2 не входит в перечень бесплатных исследований, установленных Программой государственных гарантий, осуществляется только за счёт личных средств граждан и не является обязательным условием для вакцинации от COVID-19», — добавили в депздраве.

Региональный оперативный штаб ежедневно публикует данные о количестве поданных заявок на вакцинацию, добровольцах, получивших первый компонент, и белгородцах, завершивших иммунизацию.