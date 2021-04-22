Кемерово, , 15:23 — REGNUM В Кемеровском государственном университете появится должность проректора по цифровизации и проектной работе. Об этом сообщается на сайте вуза.

Уточняется, что пост займёт кандидат экономических наук Роман Котов, ранее курировавший в вузе вопросы учебной работы.

Новый проректор займётся вопросами цифровой трансформации вуза.

Проректором по учебной и научной работе станет доктор физико-математических наук Юрий Журавлев, ранее занимавшийся вопросами стратегического развития университета.

Отмечается, что изменения в организационной структуре управления КемГУ вступят в силу 1 мая 2021 года.