Москва, , 15:23 — REGNUM Удовлетворительную оценку выступлению российских лыжников в сезоне 2020/21 поставил президиум Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). Об этом 22 апреля сообщил член президиума ФЛГР Сергей Крянин.

Отмечается, что на президиуме с докладом об итогах сезона выступила глава ФЛГР Елена Вяльбе. После этого путём голосования была вынесена оценка выступлению спортсменов.

«Было два варианта: удовлетворительно и неудовлетворительно. Все проголосовали за удовлетворительную оценку», — цитирует Крянина ТАСС.

Напомним, в сезоне 2020/21 лидер сборной России Александр Большунов стал обладателем Кубка мира. У женщин лучший результат показала Юлия Ступак, ставшая второй.

На чемпионате мира российская команда заняла пятое место в неофициальном зачёте, выиграв одну золотую, три серебряные и одну бронзовую медали.

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