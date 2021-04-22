Бишкек, , 15:22 — REGNUM В Киргизии выявили новый британский штамм коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения и социального развития сегодня, 22 апреля.

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В ведомстве отмечают, что ранее направили в государственный научный центр вирусологии и эпидемиологии «ВЕКТОР» биоматериалы для углубленного исследования на выявление разновидностей штаммов COVID-19 у больных киргизстанцев.

Недавно из российской лаборатории пришли результаты анализов, подтвердившие распространение британского штамма коронавируса в республике.

Также исследование показало, что в Киргизии циркулируют еще три разновидности коронавирусной инфекции: российский, старый южноафриканский и новый индийский штаммы.