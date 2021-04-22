Стокгольм, , 15:28 — REGNUM Правительству Швеции необходимо разработать четкий план по дальнейшему снятию карантинных ограничений и открытию общества. Об этом в своей статье на страницах газеты SvD написала лидер «Либералов» Нямко Сабуни.

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«По мере увеличивающихся темпов вакцинации от COVID-19 в Швеции должны нарастать усилия по перезапуску общества. Шведский народ заслуживает ясности и подробного плана по этому перезапуску. Усилия пожилых граждан и тех граждан из групп риска, которые в течение года соблюдали рекомендации, ограничили свою жизнь, чтобы взять на себя ответственность и сейчас получить вакцину, должны быть возмещены таким образом, чтобы они вновь смогли обнимать своих внуков и принимать активное участие в жизни общества. Сообщения правительства об открытии новых пунктов вакцинации для пожилых и о том, что все больше вакцинированных граждан могут одновременно встречаться в закрытых помещениях, означают о возможности снятия ограничений для вакцинировать, — но правительство не решается сделать шаг дальше», — написала Сабуни.

«Ощущается нехватка четкой стратегии по эффективной и быстрой остановке распространения коронавируса и защите населения. Национальное лидерство заключается не только в разговорах о необходимости следовать ограничениям. Перезапуск шведского общества не должен был омрачен такой нерешительностью. Послабления, о которых недавно было объявлено правительством, недостаточны и расплывчаты. Теперь правительству необходимо разработать конкретный план и стратегию по тому, как должны открываться остальные части общества», — написала Сабуни.