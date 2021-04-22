Дамаск, 22 апреля 2021, 15:20 — REGNUM Согласие некоторых стран с доводами Израиля для нанесения ударов по Сирии делает их соучастниками террористической преступной деятельности против САР. Об этом 22 апреля заявили в МИД Сирийской Арабской Республики, комментируя очередную ракетную атаку Израиля по Сирии.
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В этой связи Дамаск призвал ООН и Совет безопасности ООН осудить «трусливую агрессию Израиля на окрестности Дамаска, осуществленную сегодня ночью».
Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля стало известно о ракетной атаке со стороны Израиля. Средства противовоздушной обороны Сирии отразили удары в пригородах Дамаска в районе Думайр.