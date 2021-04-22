Прага, 22 апреля, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Чешский автопроизводитель Skoda представил официальные скетчи модели Fabia четвертого поколения. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Skoda-storyboard Skoda Fabia

Дебют нового хетчбэка запланирован на май 2021 года. Производиться новая Fabia будет на модульной платформе MQB-A0. Габариты модели будут заметно больше, чем у предшественника.

Также у новой Fabia будет более просторный салон и вместительный багажник. В моторной линейке появятся силовые агрегаты с производительностью от 65 до 150 л. с. Также авто будет иметь отличную аэродинамику (коэффициент Cd снижен с 0,32 до 0,28).

Премьера новой Fabia состоится в мае 2021 года.

Ранее компания Skoda провела в городе Млада-Болеслава официальную премьеру модернизированного кроссовера Kodiaq и его спортивной версии RS. В качестве силового агрегата у модели двигатель 1.5 TSI производительностью 150 «лошадей». Также в моторной линейке новинки присутствует двухлитровый мотор максимальной производительностью 190 л. с. и такого же объёма дизельный силовой агрегат на 150 и 200 л. с.

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