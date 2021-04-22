Прага, , 15:24 — REGNUM Руководство Чехии объявит о решениях в российско-чешских отношениях во второй половине дня 22 апреля, следует из сообщения на странице чешского МИД в Twitter.

В МИД отметили, что в 15:00 по местному времени (16:00 мск) премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, первый вице-премьер Ян Гамачек и министр иностранных дел Якуб Кулганек выступят на пресс-конференции в доме правительства. Они заявят о подходе Праги к итогам переговоров чешской дипломатии и реакции Чехии на действия России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кулганек назвал «размолвкой» дипломатический конфликт между Россией и Чехией. Кроме того, он попросил союзников по НАТО «оказать практическую помощь парализованному чешскому посольству в Москве».

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