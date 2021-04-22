Уфа, , 15:24 — REGNUM Законопроект о трехдневном голосовании принят в первом чтении в Башкирии. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Сообщается, что 22 апреля депутаты госсобрания региона приняли в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Кодекс Республики Башкортостан о выборах».

«Законопроект предусматривает возможность проведения голосования на выборах в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. Такое решение может быть принято не позднее чем в десятидневный срок со дня назначения выборов и не подлежит пересмотру», — сообщил председатель госсобрания республики Константин Толкачев.

Отмечается, что данный законопроект направлен на приведение республиканского законодательства о выборах в соответствие с положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».