Уфа, 22 апреля 2021, 15:24 — REGNUM Законопроект о трехдневном голосовании принят в первом чтении в Башкирии. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба государственного собрания региона.
Сообщается, что 22 апреля депутаты госсобрания региона приняли в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Кодекс Республики Башкортостан о выборах».
Отмечается, что данный законопроект направлен на приведение республиканского законодательства о выборах в соответствие с положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».