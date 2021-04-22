, 15:18 — REGNUM Власти Турции потребовали от туркменских блогеров отказаться от критики президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова, сообщает общество «Мемориал» (организация, признанная иностранным агентом в России).

По данным общества, одну из политических активисток пригласили в офис миграционной службы Стамбула. Представители службы сообщили, что отношения между Туркменией и Турцией нестабильны и её деятельность может им повредить.

«Мне сказали: предупреждаем тебя, прекрати свои выступления в интернете. Это нужно турецкому государству», — передает слова активистки общество «Мемориал» (организация, признанная иностранным агентом в России).

По её словам, представители миграционной службы пригрозили женщине «проблемами с проживанием» в Турции.

Отметим, туркменские мигранты повысили свою активность после стихийного бедствия в апреле 2020 года. В результате мощного урагана были разрушены дома. По словам активистов, власти не помогли местным жителям.