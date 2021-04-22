Бишкек, , 15:18 — REGNUM Собрание судей высшего судебного органа Киргизии сегодня, 22 апреля, выбрало нового председателя Верховного суда — ею стала Нургуль Бакирова, передает пресс-служба Верховного суда.

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Прежнего руководителя Верховного суда Гульбару Калиеву 31 марта 2021 года парламент Киргизии отстранил от должности по представлению президента Садыра Жапарова в связи с тем, что генеральная прокуратура возбудила против нее уголовное дело.

Справка ИА REGNUM: Нургуль Бакирова родилась 22 апреля 1973 года в селе Отуз-Адыр Ошской области Киргизской ССР.

С 2003 по 2007 годы занимала должность судьи Ошского городского суда. С 2007 по 2013 годы — заместитель председателя Ошского горсуда. С 2016 по 2018 годы — завотделом гендерной политики и завотдела правозащиты министерства труда и соцразвития. С мая 2018 по 2020 годы — судья Верховного суда. С 27 октября 2020 года — заместитель председателя Верховного суда.

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