Кишинёв, , 15:29 — REGNUM Жители Молдавии считают основными проблемами в стране безработицу, низкие доходы населения и коррупцию. Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованного 21 апреля некоммерческой организацией «Международный республиканский институт» (IRI).

Согласно данным исследования, 34% опрошенных сказали, что их больше всего беспокоит высокий уровень безработицы в стране. Низкие доходы называли основной проблемой 24% респондентов, коррупцию — 22%.

На вопрос, «с какими проблемами сталкивается ваша семья» 29% опрошенных назвали низкие доходы, 28% — проблемы в здравоохранении и 25% — безработицу.

Опрос проводился с 9 февраля по 16 марта. Опросили 2001 жителя Молдавии. Погрешность оценивается на уровне 2,4%.

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