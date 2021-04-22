Бишкек, , 15:17 — REGNUM Министерство внутренних дел Киргизии вынесло на общественное обсуждение проект закона о внесении в Уголовный кодекс пункта о привлечении к ответственности за «возбуждение политической вражды», приравняв его к созданию экстремистской организации.

Наказание по этой уголовной статье предусматривает лишение свободы на срок от двух лет и шести месяцев до пяти лет, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.

Авторы законопроекта утверждает, что принять этот документ необходимо для «приведения уголовного законодательства в сфере противодействия экстремистской деятельности в соответствии с Конвенцией Шанхайской организации сотрудничества» и для повышения эффективности борьбы с экстремизмом.

По мнению местных экспертов и правозащитников, киргизстанские власти смогут использовать эти поправки для репрессий и оказания давления на своих оппонентов и неугодных граждан, поскольку не существует четкого правового определения понятия «политическая вражда».