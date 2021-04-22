Нейпьидо, , 15:17 — REGNUM Деньги американского Фонда Сороса подпитывали беспорядки в Мьянме. Об этом официальный представитель мьянманских военных властей генерал Зо Мин Тун заявил в опубликованном 22 апреля интервью РИА Новости.

Он отметил, что западные страны давно поддерживают в Мьянме участников протестов. В страну контрабандой поставляют оружие, которое затем попадает в руки демонстрантов.

Мьянманское отделение Фонда Сороса, сказал генерал, давно хранит деньги в банках страны под видом гуманитарной помощи. В начале февраля со счёта фонда был снят большой объём денег, но куда он делся — неизвестно.

«Мы считаем, что эти деньги и есть источник для превращения протестующих в террористов. Фонд Сороса хранил эти деньги в одном нашем местном банке», — заявил Зо Мин Тун.

В этом небольшом банке хранились $5 млн, и 8 февраля представитель фонда снял $1,5 млн. Это только один источник, но могли быть и другие, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые силы Мьянмы захватили власть в стране 1 февраля. Каждый день во многих городах проходят протесты, значительная доля госслужащих влилась в кампанию гражданского неповиновения новым властям.

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