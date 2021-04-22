Октябрьский район, Ростовская область, , 15:16 — REGNUM Центральная райбольница Октябрьского района получит порядка 3,2 млн рублей на новое оборудование. Решение о выделении средств принял губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В частности, средства направят на покупку рециркуляторов, инфракрасных термометров, а также средств индивидуальной защиты.

ИА REGNUM напоминает, что в 2020 году на обеспечение жителей Ростовской области медицинской помощью было направлено около 82 млрд рублей. Для сравнения: на эти цели в 2019 году было выделено 66,7 млрд рублей.

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