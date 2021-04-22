В Ярославле отделение детской больницы открылось после капремонта
Ярославль, 22 апреля, 2021, 15:15 — ИА Регнум. В Ярославле после капитального ремонта открылось отделение неврологии областной детской больницы. Об этом сообщает правительство Ярославской области.
Работы начались в 2019 году и завершились в 2021-м. Полностью заменены электропроводка, система отопления, напольная и настенная плитка, окна. Частичная перепланировка помещений позволила обустроить в том числе палаты с санузлами для маломобильных пациентов. Также обновили зал лечебной физкультуры и кабинет массажа. В физиотерапевтическом установлены раздельные кабинки для процедур, современное медицинское оборудование.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 миллионов рублей на ремонт в рамках Соглашения о сотрудничестве с Правительством Ярославской области выделило ПАО «Славнефть-ЯНОС».
Отремонтированные помещения неврологического отделения оборудованы новой мебелью, приобретенной на средства попечительского совета «Десятилетие детства». Это более удобные, чем раньше, кровати, тумбы, шкафы для одежды и документов, рабочие, обеденные, инструментальные и манипуляционные столы. Также обновлены каталки для перевозки пациентов, пост медсестры, кушетки и стулья. Созданы все условия для комфортного лечения и выздоровления детей.