Москва, , 15:15 — REGNUM В столицу Киргизии сегодня, 22 апреля, прибыла первая партия российской вакцины против коронавируса — 20 тысяч доз препарата «Спутник V». Об этом сообщили в посольстве России в Бишкеке.

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Участие в состоявшейся в столичном аэропорту «Манас» в церемонии передачи вакцины приняли участие первый вице-премьер министр Киргизии Артем Новиков и посол России Николай Удовиченко.

В министерстве здравоохранения и соцразвития Киргизии отметили, что согласно договоренностям, российская сторона поставит в республику в общей сложности миллион доз вакцины «Спутник V» по цене $10 (768 рублей) за дозу. Препарат будут привозить партиями до 30 тысяч доз.

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