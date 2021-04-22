Москва, , 15:44 — REGNUM Слова о Шерхане и Табаки из «Книги джунглей» Редьярда Киплинга, которые были сказаны президентом России Владимиром Путиным во время зачтения им послания к Федеральному собранию, относятся к Белому дому. Об этом 22 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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«Джен Псаки говорит, что они себя не ассоциирует себя с этим (героями Р. Киплинга Шерханом и Табаки — ред.), о чём говорил в послании президент России. Зря они себя не ассоциируют, надо ассоциировать, да, это про вас», — сказала она.

Также официальный представитель российского МИД добавила, что, по ее мнению, скандалом с высылкой российских дипломатов из Чехии Прага показала, что ее сюзереном является США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что Белый дом не воспринял на свой счёт высказывание президента России Владимира Путина о тигре Шерхане и его подручном шакале Табаки.