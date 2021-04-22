Минск, , 15:14 — REGNUM В условиях угрозы потери суверенитета Белоруссии Александром Лукашенко во время тайных переговоров с Владимиром Путиным экс-кандидату в президенты Светлане Тихановской как «избранному лидеру» следует провести инаугурацию и вступить в должность президента. Об этом заявил член созданного по инициативе Тихановской оппозиционного «Координационного совета по трансферу власти в Белоруссии» Павел Латушко.

По его мнению, под прикрытием нынешнего уголовного дела о военном перевороте в Белоруссии «будет осуществляться продажа суверенитета и независимости нашей страны». Осуществляться этот процесс будет под видом более тесной интеграции Белоруссии и России в формате Союзного государства.

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Тихановская участвовала в белорусской президентской кампании 2020 года и с августа проживает в Литве на содержании правительства прибалтийской республики. Литовский парламент почти сразу провозгласил её «президентом Белоруссии», однако в других государствах этот почин не поддержали. Даже литовский президент Гитанас Науседа предпочитает называть гостью «лидером».

Латушко руководил минским государственным Купаловским театром, а до этого занимал должности министра культуры и посла в странах ЕС. Ещё ранее он был на комсомольской работе. Вскоре после начала массовых протестных манифестаций Латушко бежал в Польшу — его тайно вывез в своей машине польский посол.

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