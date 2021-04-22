Луганск, , 15:20 — REGNUM Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник принял участие в процедуре спецгашения почтового блока, посвящённого 500-тысячному паспорту гражданина России, выданному в Донбассе. Об этом сообщил Луганский информационный центр.

Глава ЛНР напомнил, что 24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин упростил процедуру получения паспортов жителями Донбасса.

«С того момента и по сегодняшний день на территории Луганской и Донецкой Народных Республик гражданами Российской Федерации стали 500 тысяч жителей наших Республик», — сказал Пасечник.

Тираж блока составляет 1050 экземпляров, а его номинальная цена — 147 рублей. Блок состоит из трёх марок: «Куём новых граждан», «Донбасс +500 000» и «Своих не бросаем». В верхней части процитирован фрагмент стихотворения В. Маяковского «Читайте, завидуйте, я — гражданин».

Как сообщило издание «Комсомольская правда», ранее заместитель главы миграционной службы ДНР Игорь Скрибов заявил, что ежедневно гражданами России становится около 1,5 тыс. жителей ДНР.

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