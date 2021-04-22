Бишкек, , 15:13 — REGNUM Возле здания центризбиркома в столице Киргизии сегодня, 22 апреля, прошел митинг сторонников партий, проигравших выборы в Бишкекский городской парламент.

Представители политических объединений «Коммунисты Кыргызстана», «Власть народу», «Ай-Коль Кыргызстан», «Бутун Кыргызстан», «Улутман», «Улуу Журт» и «Тынчтык» требуют отменить итоги голосования, поскольку на выборах имели место многочисленные случаи подкупа избирателей и использования административного ресурса.

В итоге к участникам акции протеста вышел заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов.

Он заявил, что избирательная комиссия рассмотрит все поданные проигравшими партиями жалобы, и если описанные в них факты подтвердятся, то примет соответствующие решения.

ИА REGNUM напоминает, что 11 апреля 2021 года в Киргизии прошли выборы депутатов городских парламентов и сельсоветов. На 45 мандатов в столичный парламент претендовали кандидаты от 25 партий.

Преодолеть семипроцентный избирательный барьер и пройти в городской парламент смогли только шесть политических блоков: «Эмгек», «Ак-Бата», «Народно-демократическая партия Кыргызстана», «Ата-Журт Кыргызстан», «Ынтымак» и «Наш народ».

Но 18 апреля стало известно о том, что Бишкекская территориальная избирательная комиссия приняла решение дисквалифицировать НДПК, партию подозревают в нарушении правил агитации и подкупе избирателей.