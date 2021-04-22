Кемерово, 22 апреля 2021, 15:13 — REGNUM Открытие нового терминала аэропорта города Кемерова запланировано на третью декаду мая. Об этом сообщил заместитель губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.⠀«Безусловно, масштаб нового здания впечатляет. Действующий терминал рядом с новым выглядит совсем скромно, — написал Панов в своём Instagram. — Уже заканчивается внутренняя отделка помещений. На первом этаже расположатся залы прилёта, регистрации вылетающих пассажиров, и комнаты для получения багажа. Их в новом терминале две, просторные и современные. Полностью смонтированы два телетрапа, по которым пассажиры смогут из самолета переходить сразу в здание аэровокзала. Частично подключено освещение, ещё предстоит установить 6 тысяч лампочек, которые будут создавать эффект звёздного неба«.⠀Андрей Панов уверен, что новое здание «станет отличным подарком к 300-летию Кузбасса всем жителям и гостям региона».
«Трансляции ИА REGNUM»
Власти назвали дату открытия нового терминала аэропорта Кемерова
В 1990-е годы доступность авиационного транспорта для большинства населения России значительно снизилась, что привело к значительному сокращению количества аэропортов в стране, а многие из оставшихся оказались в тяжёлом положении.
Из полутора тысяч аэропортов, доставшихся России от СССР, осталось не более трёхсот. Во многих районах Сибири и Дальнего Востока это стало большой проблемой для населения.
Для исправления ситуации с состоянием аэропортов в 2008 году была разработана Концепция развития сети аэродромов к 2020 году. В соответствии с программой 117 аэропортов назначены «опорными» в аэродромной сети России. Концепция предусматривает реконструкцию 103 аэропортов и строительство аэропорта в Тобольске. На эти цели выделено около 300 млрд рублей.
В рамках программы реконструируется аэропорт Норильска, строятся новые терминалы в аэропорту «Емельяново» в Красноярске, и в Симферопольском аэропорту, строятся новые аэропорты в Ростове-на-Дону и в городе Жуковский под Москвой. Проводятся реконструкции зданий аэропортов и взлётных полос в московском «Шереметьево», в Ульяновске, Новосибирске и ещё нескольких аэропортах. Ведётся подготовка к реконструкции нескольких десятков малых аэропортов Дальнего Востока.
Из полутора тысяч аэропортов, доставшихся России от СССР, осталось не более трёхсот. Во многих районах Сибири и Дальнего Востока это стало большой проблемой для населения.
Для исправления ситуации с состоянием аэропортов в 2008 году была разработана Концепция развития сети аэродромов к 2020 году. В соответствии с программой 117 аэропортов назначены «опорными» в аэродромной сети России. Концепция предусматривает реконструкцию 103 аэропортов и строительство аэропорта в Тобольске. На эти цели выделено около 300 млрд рублей.
В рамках программы реконструируется аэропорт Норильска, строятся новые терминалы в аэропорту «Емельяново» в Красноярске, и в Симферопольском аэропорту, строятся новые аэропорты в Ростове-на-Дону и в городе Жуковский под Москвой. Проводятся реконструкции зданий аэропортов и взлётных полос в московском «Шереметьево», в Ульяновске, Новосибирске и ещё нескольких аэропортах. Ведётся подготовка к реконструкции нескольких десятков малых аэропортов Дальнего Востока.