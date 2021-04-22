Кемерово, 22 апреля 2021, 15:13 — REGNUM Открытие нового терминала аэропорта города Кемерова запланировано на третью декаду мая. Об этом сообщил заместитель губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.⠀«Безусловно, масштаб нового здания впечатляет. Действующий терминал рядом с новым выглядит совсем скромно, — написал Панов в своём Instagram.Уже заканчивается внутренняя отделка помещений. На первом этаже расположатся залы прилёта, регистрации вылетающих пассажиров, и комнаты для получения багажа. Их в новом терминале две, просторные и современные. Полностью смонтированы два телетрапа, по которым пассажиры смогут из самолета переходить сразу в здание аэровокзала. Частично подключено освещение, ещё предстоит установить 6 тысяч лампочек, которые будут создавать эффект звёздного неба«.⠀Андрей Панов уверен, что новое здание «станет отличным подарком к 300-летию Кузбасса всем жителям и гостям региона».