Бишкек, , 15:12 — REGNUM На территории Киргизии проживают 146 ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщает министерство здравоохранения и соцразвития.

Из них участников войны — 85 человек, инвалидов войны — 33, блокадников Ленинграда — 15 и несовершеннолетних узников концлагерей — 13.

Также в республике живут 1 304 труженика тыла, два трудармейца и пять семей погибших воинов в Великой Отечественной войне.

Отметим, что год назад в Киргизии проживал 241 ветеран Великой Отечественной войны.

ИА REGNUM напоминает, что во время Великой Отечественной войны на фронт отправились около 365 тысяч жителей Киргизской ССР, из которых почти 100 тысяч погибли.

Свыше 150 тысяч киргизстанцев награждены орденами и медалями. Из них 34 стали кавалерами Орденов Славы всех трех степеней и еще 72 удостоились звания Героя Советского Союза.