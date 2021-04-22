Пенза, , 15:55 — REGNUM В Пензенской области с начала сезона активности клещей в медицинские учреждения обратились 12 пострадавших от нападения клещей, из них восемь человек— дети до 14 лет. В отношении всех обратившихся приняты стандартные меры профилактики, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

Противоклещевые обработки в этом году запланированы на площади 134,22 гектаров, в том числе 61,22 га — детские (летние) оздоровительные учреждения.

На 22 апреля на зараженность возбудителями иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ) лабораторно исследованы семь клещей, снятых с людей. Возбудители заболевания не обнаружены.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области с начала апреля зарегистрировано два случая обращения по поводу укусов клещами.

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