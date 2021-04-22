Москва, 22 апреля 2021, 15:36 — REGNUM Пользователи Сети посчитали оскорбительным высказывание из книги врача-невролога Никиты Жукова «Encyclopedia Pathologica: Модицина». Об этом 22 апреля пишет издание TJ.
По данным СМИ, в произведении Жукова приведены высказывания неких людей, называющих гомосексуалистов «заднеприводными уродами». Пользователь Twitter KirGoryacheff призвал бойкотировать книгу врача-невролога, что активно поддержали представители ЛГБТ-сообщества и другие пользователи соцсети.
Добавим, что Никита Жуков прокомментировал данную ситуацию. Он объяснил, что «читатель всерьёз воспринял неспецифический троллинг».
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