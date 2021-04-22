Москва, , 15:12 — REGNUM «Если Зюганов не способен справиться с нарастающими проблемами в КПРФ, пусть уходит», — говорится в «Обращении коммунистов к делегатам XVIII Съезда КПРФ и всем членам партии», текст которого, опубликованный ИА «Росбалт», предлагаем вашему вниманию.

«Накануне XVIII съезда Компартии РФ 24 апреля 2021 года рядовые партийцы выпустили открытое «Обращение коммунистов к делегатам XVIII Съезда КПРФ и всем членам партии», сообщает издание «Пульс Хакасии». «Зюгановцы» предполагают, что вместо объективного анализа положения в партии отчетный доклад ЦК КПРФ, скорее всего, будет содержать «много трескотни насчет кризиса капитализма и бесчинств власти, но минимум самокритики». Вместе с тем, по их мнению, высшему партийному руководству, включая главу коммунистов Геннадия Зюганова, надлежит ответить товарищам по партии, почему внутрипартийные кризисы и расколы набирают силу накануне критически важных для КПРФ выборов в Госдуму-2021 в сентябре этого года. В своем обращении рядовые коммунисты заявляют о глубоком кризисе партии и призывают Зюганова уйти в отставку, если он не способен справиться с проблемами.

«Треск о пороках капитализма и власти лишь камуфляж, чтобы скрыть глубокие трещины в здании самой партии. Мы убеждены, что КПРФ в глубоком кризисе. Мы теряем симпатии общества. Результаты на выборах каждый год падают. И не только из-за махинаций власти. Прежде всего, из-за неспособности руководства партии делать выводы из редких успехов и частых поражений, осмысливать их, обсуждать, вырабатывать новую стратегию и тактику», — пишут составители обращения.

По их словам, региональное руководство КПРФ загнивает, а верх во внутрипартийной борьбе берут «соглашатели и откровенные карьеристы», которые «погрязли в финансовых злоупотреблениях, в постоянных грубых нарушениях Устава для сохранения своей власти». Эти внутренние враги компартии, говорится в обращении, «окружают себя подхалимами и выталкивают из партии честных коммунистов». Более того, «первые секретари превратились в ханов, которые бесчинствуют безнаказанно. Для них Устав КПРФ — пустое место».

«Исчезает традиция коллективного руководства, коллективного обсуждения», а также ключевой элемент принципа демократического централизма — «гарантированное право меньшинства на изложение своих взглядов, учет этих взглядов партийными органами», жалуются коммунисты. Более того, карьеристы-соглашатели, захватившие руководящие посты в партии, исключили из КПРФ многих идейных коммунистов, заменив их спонсорами-предпринимателями, а руководящая верхушка партии срослась с олигархами и «утрачивает классовый характер». «Вместо авангардной партии трудящихся КПРФ превращается в парламентскую партию, где трудящихся представляют бизнесмены», — говорится в документе.

По мнению авторов обращения, КПРФ сегодня «подвержена тем же болезням, которые привели к гибели КПСС». Это выражается, прежде всего, в огромном отрыве партийных верхов от низов: «Верха живут в своем очень комфортном мире с зарплатами в полмиллиона рублей в месяц, не интересуясь острейшими проблемами внизу».Партийные верхи не знают, что происходит внизу, да и не хотят знать, отмечают они. Из-за этогомолодежь в партию не идет, «а если и приходит, то скоро или уходит в разочаровании, или ее выталкивают, как только она попробует предложить что-то свое», подчеркивают коммунисты. В КПРФ, по их словам, воцарился принцип «я начальник, ты дурак».

На XI пленуме ЦК КПРФ в октябре 2020 года Зюганов распорядился удвоить партактив к предстоящим выборам-2021. «Как вы собираетесь перед выборами в два раза увеличить численность партии, когда от вас люди уходят целыми парторганизациями?» — задаются вопросом рядовые партийцы. Открытыми остаются также вопросы, сможет ли Компартия справиться с проблемами и сохранит ли на этом фоне свой пост Зюганов — ее бессменный лидер с 1993 года. «По Уставу КПРФ основу партии составляют не руководители партии, а первичные отделения. И если Зюганов не способен справиться с нарастающими проблемами, то пусть уходит. Свято место пусто не бывает…»,— предостерегают составители документа».