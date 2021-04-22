Лахденпохья, Карелия, , 15:09 — REGNUM В Республике Карелия в ДТП на федеральной автотрассе «Сортавала» погибли три человека, еще трое получили травмы. Об этом 22 апреля соболи в пресс-службе УГИБДД по региону.

В Карелии в ДТП на трассе «Сортавала» погибли три человека Мегаполис. ДТП и ЧП

Дорожная авария произошла в Лахденпохском районе на 166 км автодороги А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург — Сортавала — «Кола») в результате столкновения автомобилей Fiat Ducato и «Газель».

"До приезда скорой медицинской помощи погибли три пассажира автомашины «Газель», водитель госпитализирован. Водитель и пассажир автомобиля «Фиат» с места ДТП госпитализированы», — уточнили в ведомстве.

В настоящий момент на месте ДТП работает следственно-оперативная группа и наряд ДПС. Обстоятельства аварии устанавливаются. По факту случившегося проводится проверка.